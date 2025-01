Hamas will am Samstag vier weitere Geiseln freilassen

Gaza-Stadt: Am kommenden Samstag sollen weitere Geiseln der Terror-Organisation Hamas freikommen. Die Hamas bestätigte den Termin im Online-Dienst Telegram. Demnach ist geplant, vier weitere Entführte auf freien Fuß zu setzen. Am Sonntag hatte die Hamas im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe die ersten drei Geiseln übergeben. Deren Familien appellierten an die israelische Regierung, das Abkommen mit der Hamas einzuhalten. Ziel müsse es sein, alle noch etwa 98 verbliebenen israelischen Geiseln freizubekommen. Schätzungen zufolge sind allerdings mindestens 34 der Entführten nicht mehr am Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 07:00 Uhr