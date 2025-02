Hamas will am Samstag doch weitere Geiseln freilassen

Die islamistische Terrororganisation will übermorgen nun doch Geiseln freilassen. Nach Vermittlungsgesprächen in Ägypten erklärte die radikal-islamische Hamas, sie werde am Samtag - wie vereinbart - drei Menschen freigeben. Vorher hatte die Hamas die für Samstag vorgesehene Geiselfreilassung auf unbestimmte Zeit verschoben. Israel warf sie vor, sich nicht an die Vereinbarungen zur Waffenruhe zu halten.

