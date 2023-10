Hamas veröffentlicht Video mit angeblicher Geisel

Gaza: Die islamistische Terrororganisation Hamas hat erstmals ein Video mit einer mutmaßlichen Geisel veröffentlicht. Darin ist eine verletzte junge Frau zu sehen, die in die Kamera spricht. Sie gibt an, in Gaza in einem Krankenhaus behandelt worden zu sein. Wo, wie und wann das Video entstanden ist, ist unklar. Laut israelischem Militär hat die Hamas 199 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Die Hamas spricht von bis zu 250 Geiseln. Unter ihnen sind auch acht Deutsche. Während die israelische Luftwaffe ihre Bombardements gegen die Hamas fortsetzt, verschärft sich die Versorgungslage von Hunderttausenden Menschen, die in den Süden des Gazastreifens geflohen sind. Der ägyptische Grenzübergang Rafah, der der einzige Weg ist, um Hilfsgüter in den abgeriegelte Gebiet zu bringen, ist weiter geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 07:00 Uhr