Hamas übergibt weitere Geiseln an Israel

Tel Aviv: Am Abend sind weitere Menschen aus der Geiselhaft der islamistischen Hamas freigekommen. Wie die Armee mitteilte, handelt es sich um sechs Israelis, die in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Zuvor hatte das Rote Kreuz schon zwei Frauen in Empfang genommen, die von der Hamas übergeben worden waren. Israel will im Gegenzug 30 palästinensische Häftlinge entlassen. Die Vermittler Ägypten und Katar arbeiten nach eigenen Angaben daran, die Feuerpause im Gazastreifen um weitere zwei Tage zu verlängern. Bei seinem Besuch in Israel plädierte US-Außenminister Blinken ebenfalls dafür, die Feuerpause auszuweiten. Blinken zufolge hat die israelische Regierung ihm gegenüber zudem die Notwendigkeit anerkannt, den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu verbessern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 23:00 Uhr