Hamas übergibt sechs Geiseln an Israel

Tel Aviv: Sechs Geiseln der Hamas sind wieder in Freiheit. Wie die israelische Armee bestätigte, hat die islamistische Hamas am Nachmittag eine weitere Person an das Rote Kreuz übergeben, zuvor waren bereits fünf Männer freigekommen. Wie bereits in den Wochen davor inszenierte die Hamas die Geiselübergabe auf einer Bühne flankiert von schwer bewaffneten Kämpfern. Von den heute freigelassenen Männern wurden zwei seit etwa zehn Jahren im Gazastreifen gefangen gehalten, die übrigen waren beim Angriff am 7. Oktober 2023 entführt worden. Im Gegenzug will Israel etwa 600 gefangene Palästinenser freilassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 15:00 Uhr