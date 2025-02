Hamas übergibt nach Verwechslung Leichnam israelischer Mutter

Gaza: Nach einer Verwechslung hat die Hamas in der Nacht den Leichnam der israelischen Geisel Schiri Bibas übergeben. Der Kibbuz, aus dem die Frau mit ihrem Mann und den beiden kleinen Söhnen verschleppt worden war, bestätigte die Identität. Die sterblichen Überreste der Frau hätten eigentlich zusammen mit denen ihrer beiden Kinder bereits am Donnerstag nach Israel zurückkehren sollen. Doch in dem Sarg befand sich die Leiche einer anderen Frau. Nach Darstellung der Hamas wurden Mutter und Söhne bei einem Luftangriff der israelischen Armee getötet. Dabei soll die Leiche der Frau zusammen mit anderen Opfern unter Trümmern begraben worden sein, weshalb es zu einer Verwechslung kommen konnte. Die israelische Armee hingegen erklärte, die beiden Kinder, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, seien von der Hamas "mit bloßen Händen" getötet worden. Das hätten forensische Untersuchungen ergeben. Heute früh geht der Austausch im Rahmen der Waffenruhe weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 06:00 Uhr