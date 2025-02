Hamas übergibt fünf weitere Geiseln an Israel

Gaza: Die Hamas hat fünf weitere Geiseln freigelassen. Zwei Männer sind bereits in Israel eingetroffen, drei weitere wurden in einem Flüchtlingslager im Gaza-Streifen an das Rote Kreuz übergeben. Eine Geisel soll separat in Gaza-Stadt freikommen. Zwei der Männer waren etwa zehn Jahre in Gefangenschaft der Hamas, vier wurden am 7. Oktober 2023 verschleppt. Im Gegenzug wird Israel 600 Palästinenser aus Gefängnissen entlassen. - Entspannung gibt es beim Streit über die Leiche der toten Geisel Shiri Bibas. Israel hat mitgeteilt, dass es sich bei dem nun übergebenen Körper tatsächlich um die sterblichen Überreste der Frau handelt. Vorgestern hatte die Hamas eine unbekannte Tote übergeben, Israel hatte das als Bruch des Waffenstillstands-Abkommen kritisiert.

