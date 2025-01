Hamas übergibt erste israelische Geiseln

Gaza-Stadt: Die Hamas hat wie vereinbart die ersten drei israelischen Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Das bestätigte die Hilfsorganisation. Es handelt sich um drei Zivilistinnen im Alter von 24, 28 und 31 Jahren. Laut Rotem Kreuz sind sie in guter Verfassung. Im Gegenzug will Israel 95 Palästinenser aus der Haft entlassen. Am Vormittag war die Waffenruhe im Gazastreifen mit Verspätung in Kraft getreten. Kurz danach haben die Vereinten Nationen mit humanitären Hilfslieferungen begonnen. Innerhalb von zwei Stunden überquerten rund 200 LKW mit Hilfsgütern die Grenze. Pro Tag sollen nun 600 LKW-Ladungen in den Gazastreifen gebracht werden. Die Menschen dort haben den Beginn der Waffenruhe mit Straßenumzügen gefeiert. Tausende machten sich auf den Weg zurück in ihre Häuser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2025 16:30 Uhr