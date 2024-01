Hamas-Struktur im Norden des Gazastreifens laut Israel zerschlagen

Jerusalem: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die militärische Struktur der islamistischen Hamas im nördlichen Gazastreifen zerschlagen. Nun werde man sich auf das Zentrum und den Süden konzentrieren, erklärte Armeesprecher Hagari. Chan Junis im Süden verfüge über eine unterirdische Stadt aus vielfach verzweigten Tunneln. Das brauche Zeit. Die Flüchtlingslager im Zentrum des Palästinensergebiets wiederum seien überfüllt und voller Terroristen, so Hagari. Bundesaußenministerin Baerbock bricht heute zu einer weiteren Nahost-Reise auf: In Israel will sie sich unter anderem mit ihrem Kollegen Katz sowie Präsident Herzog treffen. US-Außenminister Blinken ist derweil in Jordanien eingetroffen. Das Land sei ein entscheidender Partner, der helfen könne, eine Ausweitung des Konflikts in der Region zu verhindern, sagte sein Sprecher.

