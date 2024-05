Hamas stimmt Vorschlag für Feuerpause im Gazastreifen zu - Israel lehnt ab

Gaza: Israel hat den Hoffnungen auf eine Waffenruhe mit der militant-islamistischen Hamas einen Dämpfer versetzt. Hatte die Hamas am frühen Abend für den jüngsten Vorschlag Ägyptens und Katars für eine Feuerpause gestimmt, so lehnte Israel diesen inzwischen ab. Ministerpräsident Netanjahu erklärte, das sei weit von den israelischen Forderungen entfernt. Der Nachrichtensender Al Arabija hatte zuvor über Details des Vorschlags berichtet. Demnach soll die Waffenruhe 40 Tage dauern und die israelische Armee sich aus der Stadt Rafah zurückziehen. Darüber hinaus sollen im Austausch gegen mindestens 800 palästinensische Häftlinge 33 Geiseln freikommen. Doch dazu kommt es wohl nicht. Das israelische Kriegskabinett beschloss am Abend die seit Monaten angekündigte Militäroffensive in Rafah. Dem Roten Halbmond zufolge flüchteten den ganzen Tag über tausende Palästinenser vor den befürchteten Angriffen aus der Stadt.

