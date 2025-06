Hamas spricht von zahlreichen Toten an Verteilzentrum im Gazastreifen

Gaza: Die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen hat sich zerschlagen: Zwar hat die Hamas einem entsprechenden Vorschlag von US-Vermittler Witkoff zugestimmt, aber auch weitere Bedingungen gestellt. Dazu gehören Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet. Israel und die USA wiesen das als inakzeptabel zurück. Unterdessen sollen an einem Verteilzentrum für Hilfsgüter im Gazastreifen erneut dutzende Menschen ums Leben gekommen sein. Auf Bildern in den sozialen Medien ist an dem Zentrum eine große Menschenmenge zu sehen, die voller Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Nach Angaben der Hamas handelt es sich um einen israelischen Angriff. Die zuständige Hilfsorganisation spricht hingegen von "frei erfundenen Gerüchten" und einer reibungslosen Verteilaktion heute. Das israelische Militär will den Vorfall prüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 13:00 Uhr