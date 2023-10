Hamas spricht von 500 Toten nach Angriff auf Spital

Tel Aviv: Bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen sind in einem Krankenhaus nach Hamas-Angaben mindestens 500 Menschen getötet worden. Weitere Angaben als die der Hamas gibt es zu dem Sachverhalt noch nicht. Zuvor hatte die den Gazastreifen regierende Terrororganisation angegeben, im Gazastreifen seien in den vergangenen 10 Tagen 3000 Palästinenser duch israelische Angriffe getötet worden. Bundeskanzler Scholz hat Israels Regierungschef Netanjahu unterdessen angesichts des Hamas-Terrors die Solidarität und den Beistand Deutschlands zugesichert. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Scholz in Tel Aviv: Das sei ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten. Die Sicherheit Israels und seiner Bürger sei Staatsräson. Scholz verurteilte einmal mehr den Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober aufs Schärfste. Israel habe das Recht, sich gegen diesen Terrorismus zu wehren, sagte Scholz. Das sei völkerrechtlich verbrieft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 19:45 Uhr