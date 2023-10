Hamas richtet in Kibbutz angeblich Massaker an

Tel Aviv: Nach den Angriffen der radikal-islamistischen Hamas auf Israel ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Israelische Medien berichteten am Abend von mindestens 900 Opfern. Nach Angaben eines Rettungsdienstes wurden mehr als 100 Leichen in einem ländlich gelegenen Kibbutz geborgen. Dort wurden zuvor Geiseln festgehalten. Auch im Gazastreifen steigt die Zahl der Opfer weiter, nachdem das israelische Militär dort einige Vergeltungsschläge ausgeführt hat. Das palästinensische Gesundheitsministerium spricht von mittlerweile über 680 Toten. Mehr als 3.700 Personen wurden verletzt. Israels Außenminister Cohen warnte die Hamas derweil vor einer angedrohten Tötung verschleppter Israelis. Sein Land sei entschlossen, die in den Gazastreifen entführten Menschen nach Hause zu bringen. Ein solches Kriegsverbrechen könne nicht vergeben werden. Rund 150 Israelis sollen bei dem Großangriff vom Samstag entführt worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 21:15 Uhr