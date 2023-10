Hamas richtet in Kibbutz angeblich Massaker an

Tel Aviv: Israels Armee hat nach eigenen Angaben Hunderte Hamas-Mitglieder in Gefangenschaft genommen. Wie ein Sprecher des Militärs bekanntgab, wurden auch mehrere hundert Terroristen im Gazastreifen sowie am Grenzzaun getötet. Derzeit würden keine Kämpfer mehr auf israelisches Gebiet vordringen. Die radikal-islamistische Hamas hatte seit Samstag bei ihrem massiven Angriff nach neuen Medienberichten rund 900 Israelis getötet. Allein in einem völlig zerstörten Kibbutz nahe des Gazastreifens wurden nach Angaben eines Rettungsdienstes mehr als 100 Leichen geborgen. Rund 150 weitere Menschen sind verschleppt worden. Ein Sprecher der Hamas erklärte, sollte Israel seine unangekündigten Angriffe auf den Gazastreifen fortsetzen, könnten auch Geiseln umgebracht werden. Die EU und auch Deutschland haben mittlerweile die Entwicklungshilfe für die palästinensischen Gebiete ausgesetzt.

