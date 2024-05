Hamas plante offenbar Anschläge in Deutschland

Berlin: Hamas-Terroristen haben offenbar Anschläge in Deutschland geplant. Das berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich auf Informationen der Sicherheitsbehörden. Mutmaßliche Ziele waren demnach die israelische Botschaft in Berlin und eine US-Militärbasis in Rheinland-Pfalz. Auf dem Handy eines im Dezember festgenommenen mutmaßlichen Hamas-Mitglieds wurde dem Bericht zufolge Kartenmaterial gefunden - offenbar sind die beiden Standorte ausgespäht worden.

