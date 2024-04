Hamas-Mitarbeiter äußert sich positiv über Israels Verhandlungsangebot

Gaza-Stadt: Ein ranghoher Hamas-Vertreter hat sich grundsätzlich positiv zum jüngsten Vorschlag Israels für eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung von Geiseln geäußert. Der Nachrichtenagentur AFP sagte er, von Seiten der Hamas seien keine größeren Probleme bezüglich des vorgelegten Textes festgestellt worden. Eine Delegation der Terrororganisation will heute bei einem Treffen mit ägyptischen Geheimdienstmitarbeitern die offizielle Antwort auf den Vorschlag Israels übermitteln. Die Verhandlungen für eine neue Feuerpause laufen schon seit Monaten. - Rund einen Monat nach dem Tod von sieben ihrer Mitarbeiter will die Hilfsorganisation World Central Kitchen ihre Arbeit im Gazastreifen wieder aufnehmen. In einer Mitteilung schrieb sie, in dem Küstentreifen herrsche derzeit eine der schlimmsten Hungerkatastrophen. Für die Aufnahme des Einsatzes stünden 276 Lastwagen mit Lebensmitteln am Grenzübergang Rafah bereit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2024 01:00 Uhr