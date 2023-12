Hamas meldet Tote bei israelischem Luftangriff im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Israel hat seine Kampfhandlungen gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen wieder aufgenommen, nachdem am Morgen eine siebentägige Feuerpause abgelaufen war. Mit Flugblättern wurden Bewohner des südlichen Gazastreifens dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Augenzeugen berichteten außerdem von Luft- und Artillerieangriffen auf die Stadt Gaza. Nach Angaben der Hamas wurden dabei mehrere Zivilisten getötet. Schon vor dem Ende der Waffenruhe wurden offenbar wieder Raketen Richtung Israel abgefeuert. In mehreren Orten in der Nähe des Gazastreifens waren Alarmsirenen zu hören. Trotz der Wiederaufnahme der Kämpfe laufen die Gespräche über eine erneute Feuerpause offenbar weiter. In den vergangenen sieben Tagen, in denen es keine gegenseitigen Angriffe gab, hat die Hamas 105 Geiseln freigelassen, unter ihnen auch 14 Deutsche. Im Gegenzug setzte Israel 240 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 09:45 Uhr