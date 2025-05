Hamas meldet neue Tote nach israelischen Angriffen im Gazastreifen

Tel Aviv: Das israelische Militär hat in der ersten Etappe seiner neuen Großoffensive massive Bombardements im Gazastreifen geflogen. Laut palästinensischen Angaben kamen mindestens zehn Menschen bei Luftangriffen ums Leben. In der Nacht hatte die Armee mittgeteilt, das Militär habe seine Luftangriffe ausgeweitet und damit begonnen Truppen zu mobilisieren. Außerdem wurden Zivilisten im Norden mit Flugblättern aufgefordert, in Richtung Süden aufzubrechen. Ziel sei es, Teile Gazas einzunehmen und dort die Kontrolle zu halten. Dafür würden gerade Bodentruppen mobilisiert. Die humanitäre Lage in dem Küstenstreifen droht sich damit weiter zu verschlechtern. Seit Anfang März lässt Israel keine zivilen Hilfsgüter in die Region.

