Hamas meldet Freilassung zweier Geiseln

Tel Aviv: Die Terror-Organisation Hamas hat zwei US-Geiseln freigelassen, eine Mutter und deren Tochter. Laut Hamas ist das auf Vermittlung des Golfstaates Katar geschehen und aus humanitären Gründen. CNN berichtet, die Mutter sei bei schlechter Gesundheit. Israelische Quellen bestätigen die Freilassung - die Frauen seien Rotkreuz-Vertretern übergeben worden und nun bereits in Ägypten. Die Hamas hatte bei ihrem Großangriff auf Israel rund 200 Menschen verschleppt, unter ihnen auch einige Deutsche. Zuletzt hatte Außenministerin Baerbock betont, man arbeite intensiv an deren Freilassung. Baerbock war heute in Israel und ist inzwischen in den Libanon weitergereist. Es wird vermutet, dass sie die Führung des Landes überzeugen will, Einfluss auf die Schiitenorganisation Hisbollah zu nehmen. Die vom Iran finanzierte Gruppierung verfügt Experten zufolge über weit mehr Waffen als die Hamas - und ist Israel ebenfalls feindlich gesinnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 20:15 Uhr