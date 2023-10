Hamas meldet Freilassung zweier Geiseln

Tel Aviv: Die Terror-Organisation Hamas hat zwei US-Geiseln freigelassen, eine Mutter und deren Tochter. Im Onlinedienst Telegram schreibt die Hamas, das sei auf Vermittlung der Regierung in Katar geschehen. Israelische Medien bestätigen die Freilassung - die zwei Frauen seien in der Obhut von Rotkreuzmitarbeitern. Die Hamas hatte bei ihrem Großangriff auf Israel rund 200 Menschen verschleppt, unter ihnen auch einige Deutsche. Mitglieder der Bundesregierung bemühen sich seitdem intensiv um deren Freilassung. Zuletzt hatte Außenministerin Baerbock betont, man arbeite hier eng mit der israelischen Regierung zusammen. Baerbock war heute in Israel und ist inzwischen in den Libanon weitergereist. Es wird vermutet, dass sie die Führung des Landes überzeugen will, Einfluss auf die Schiitenorganisation Hisbollah zu nehmen. Die vom Iran finanzierte Gruppierung gilt als mächtiger als die Hamas - und verfügt überdies über ein weitaus größeres Arsenal an militärischen Mitteln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 19:45 Uhr