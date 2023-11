Hamas lässt zweite Gruppe von Geiseln frei - auch vier Deutsch-Israelis

Tel Aviv: Die Hamas hat am späten Abend weitere Geiseln freigelassen. Nach Angaben israelischer und ägyptischer Behörden sind es 13 Israelis und vier Thailänder. Auch vier Deutsch-Israelis sind unter ihnen, wie Außenministerin Baerbock auf "X" mitteilte. Die Freigelassenen kehrten nach ihrer Übergabe an das Rote Kreuz über Ägypten nach Israel zurück. Im Gegenzug ließ die israelische Gefängnisbehörde als Teil des Abkommens mit der Hamas 39 Palästinenser frei, sechs Frauen und 33 männliche Jugendliche. Sie seien in Ost-Jerusalem und im Westjordanland von ihren Familien empfangen worden, hieß es. Kurz vor der Freilassung der Geiseln hatte die Hamas die Übergabe überraschend gestoppt. Nach Einschreiten Katars als Vermittler lenkte die Terrororganisation am Abend dann aber doch noch ein.

