Hamas lässt zweite Gruppe von Geiseln frei

Tel Aviv: Die Hamas hat am späten Abend weitere Geiseln freigelassen. Das teilten sowohl die militant-islamistische Palästinenserorganisation als auch das israelische Militär mit. Nach Angaben der Hamas sind es 13 Israelis und sieben Ausländer, unter ihnen vier Thailänder. Nur wenige Stunden vor der Freilassung der Geiseln hatte die Hamas eine Übergabe überraschend gestoppt. Zur Begründung hieß es, Israel habe gegen einen Teil des jüngsten Abkommens verstoßen. Nach Einschreiten Katars als Vermittler lenkte die Hamas am späten Abend dann doch noch ein. Israel hatte gedroht, wenn die Geiseln nicht bis Mitternacht freikämen, würde das das Ende der vereinbarten Feuerpause bedeuten. In einem nächsten Schritt sollen nun 39 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 23:00 Uhr