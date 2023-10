Hamas lässt zwei US-Geiseln frei

Gaza-Stadt: Erstmals seit dem Großangriff auf Israel hat die Hamas Geiseln freigelassen. Die Terror-Gruppe übergab zwei US-Amerikanerinnen an eine Hilfsorganisation, mittlerweile sind die beiden wieder in Israel. Es handelt sich um Mutter und Tochter. Nach wie vor hält die Hamas aber rund 200 Menschen im Gaza-Streifen fest. Sie waren am 7. Oktober entführt worden. Auf verschiedenen Ebenen laufen Gespräche, um ihre Freilassung zu erreichen. US-Außenminsiter Blinken dankte dem Golfstaat Katar für seine Vermittlung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 04:00 Uhr