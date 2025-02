Hamas lässt weitere Geiseln frei und überstellt Frauenleiche

Gaza: Die Hamas hat im Gazastreifen weitere Geiseln freigelassen. In einer Live-Übertragung im Fernsehen war zu sehen, wie die Terrororganisation dem Roten Kreuz zunächst zwei Männer übergab, später sollen vier weitere folgen. Vermummte und bewaffnete Hamas-Kämpfer in Uniformen inszenierten die Übergabe erneut mit einer Bühne, lauter Musik und palästinensischen Fahnen. Bereits in der Nacht hatte die Hamas eine weitere Leiche überstellt. Israel hat inzwischen bestätigt, dass es sich um Shiri Bibas handelt, die Mutter zweier Söhne, deren sterbliche Überreste am Donnerstag nach Israel gebracht worden waren. Mit im Sarg war eine Frauenleiche, bei der es sich aber nicht um die Mutter handelt. Die Hamas erklärte das als Verwechslung nach einem Luftangriff. Der Vater der verschleppten Familie war am 1. Februar freigelassen worden.

