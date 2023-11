Hamas lässt am Abend erneut Geiseln frei

Tel Aviv: Die Hamas hat am Abend eine weitere Gruppe mit Geiseln freigelassen. Wie die Armee mitteilte, wurden zehn Israelis und zwei Ausländer an das Rote Kreuz übergeben. Weitere Details sind noch unklar. Wie viele Geiseln sich jetzt noch in der Hand der Terrororganisation befinden, ist nicht genau bekannt. Dazu gebe es zu viele Schätzungen, heißt es - und keine dieser Zahlen könne bestätigt werden. Indessen gibt es offenbar Bemühungen, die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas noch einmal zu verlängern. Die deutsche Presseagentur berichtet, dass die Chefs des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA und des israelischen Mossad mit dem katarischen Ministerpräsidenten darüber beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 20:00 Uhr