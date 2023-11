Hamas lässt 24 Geiseln frei - darunter auch vier mit deutschem Pass

Tel Aviv: Am ersten Tag der Waffenruhe im Nahen Osten hat die Hamas mehr Geiseln freigelassen als ursprünglich erwartet. Wie am Abend von israelischer Seite offiziell bestätigt wurde, konnte eine Gruppe von 24 Personen den Gazastreifen verlassen. Sie wurden vom Roten Kreuz in Empfang genommen und an der ägyptischen Grenze den israelischen Sicherheitskräften übergeben. Es handelt sich um 13 Frauen und Kinder aus Israel, sowie zehn Thailänder und einen philippinischer Staatsbürger. Wie Außenministerin Baerbock am Abend bestätigte, haben vier der Freigelassenen auch einen deutschen Pass. In Israel wurden heute im Gegenzug 39 palästinensische Frauen und Jugendliche aus Gefängnissen entlassen. Die Vereinbarung war auf Vermittlung von Katar zustande gekommen. Seit den Morgenstunden gilt eine Waffenruhe, die mindestens vier Tage dauern und einen weiteren Gefangenenaustausch ermöglichen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 20:00 Uhr