Hamas lässt 16 weitere Geiseln frei, darunter drei Deutsche

Tel Aviv: In der Nacht hat die Terrororganisation Hamas weitere 16 Geiseln freigelassen - vier Thailänder und zwölf Israelis, unter ihnen drei deutsche Doppelstaatler. Im Gegenzug kamen aus israelischen Gefängnissen 30 palästinensische Häftlinge frei. Ein Bus mit ihnen an Bord ist in der Nacht in Ramallah im Westjordanland angekommen. Der Austausch erfolgte im Rahmen einer Waffenruhe, um deren Verlängerung sich derzeit die USA und Katar intensiv bemühen. Die Verhandlungen hierzu dauern offenbar zur Stunde noch an. Am frühen Morgen ist US-Außenminister Blinken in der Region eingetroffen. Er will mit führenden israelischen Politikern über die Waffenruhe und eine Verbesserung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 06:00 Uhr