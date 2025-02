Hamas kündigt für Samstag Freilassung von sechs lebenden Geiseln an

Hamas will am Samstag mehr Geiseln freilassen: Statt der angekündigten drei sollen es nach Angaben der palästinensischen Terrormiliz sechs sein. Außerdem will sie übermorgen die Leichen von vier toten Geiseln übergeben. Zuvor hatte Israels Außenminister Saar angekündigt, dass sein Land zu Gesprächen über die zweite Phase der aktuellen Waffenruhe bereit ist. Die erste Phase läuft noch bis zum 2. März.

