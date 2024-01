Hamas ist angeblich offen für Gespräche über Geiselfreilassung

Gaza-Stadt: Die Hamas ist offenbar zu Gesprächen über die Freilassung israelischer Geiseln bereit. Das berichtet das "Wall Street Journal" und beruft sich auf ägyptische Beamte. Dem Bericht zufolge könnten Zivilistinnen und Kinder freikommen, wenn Israel im Gegenzug einer Feuerpause zustimmen würde. Die israelische Regierung geht davon aus, dass noch 105 Geiseln am Leben sind und viele von ihnen in dem unterirdischen Tunnel-Netzwerk der Hamas festgehalten werden. Gestern hatte es geheißen, Israel habe den Vermittlern aus Ägypten und Katar eine zweimonatige Waffenruhe vorgeschlagen, wenn dafür dann alle Geiseln an Israel übergeben würden.

