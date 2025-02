Hamas hat zwei Geiseln freigelassen, vier weitere sollen folgen

Gaza: Die Hamas will heute insgesamt sechs überlebende Geiseln an Israel übergeben. Zwei Männer sind bereits freigekommen und inzwischen in Israel eingetroffen. Vier der Geiseln wurden am 7. Oktober 2023 entführt, die anderen beiden befinden sich seit etwa zehn Jahren in der Gewalt der Islamisten. - Bereits in der Nacht hatte die Hamas die sterblichen Überreste von Shiri Bibas überstellt, nachdem sie zuvor statt der israelischen Geisel eine unbekannte Frauenleiche übergeben hatte. Die Palästinenserorganisation begründet das mit einer Verwechslung. Israel sprach vom Bruch des Waffenstillstands-Abkommen und drohte mit Konsequenzen. Die beiden toten Kinder der Familie Bibas waren am Donnerstag in Israel angekommen, der Vater war Anfang Februar freigelassen worden.

