Hamas hat sechs Geiseln freigelassen

Gaza: Die Hamas hat sechs israelische Geiseln an Israel übergeben. Vier der freigelassenen Männer wurden am 7. Oktober 2023 verschleppt. Zwei sind Langzeitgefangene, die seit etwa zehn Jahren in der Gewalt der Islamisten waren. Die Geisel-Befreiung ist Teil des Waffenstillstands-Abkommens zwischen der Hamas und Israel. Im Gegenzug wird Israel 600 Palästinenser aus Gefängnissen entlassen. Darunter sind 50 mit lebenslangen Haftstrafen. - Wie bereits in den vergangenen Wochen hatte die Hamas die Geiseln vor der Übergabe an das Rote Kreuz auf Bühnen der Öffentlichkeit präsentiert - eskortiert von vermummten Hamas-Kämpfern.

