Hamas hat laut Israel Kontrolle in Gaza verloren

Gaza-Stadt: Die islamistische Hamas hat nach Angaben Israels die Kontrolle in Gaza verloren. Verteidigungsminister Gallant sagte im israelischen Fernsehen, die Hamas-Kämpfer seien dabei, in den Süden des Palästinensergebiets zu flüchten. Zivilisten plünderten Hamas-Stützpunkte. Unterdessen bietet der bewaffnete Flügel der Hamas einen Deal an. Demnach sollen die Islamisten bereit sein, bis zu 70 Frauen und Kinder freizulassen, wenn es eine fünftägige Waffenruhe gibt. Diese Waffenruhe sollte zudem dazu genutzt werden, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Nach UN-Angaben geht dort der Treibstoff zu Ende. Auch in den Krankenhäusern spitzt sich die Lage weiter zu. Die Shifa-Klinik hat nach eigenen Angaben den Betrieb weitgehend eingestellt. Es fehlt an Treibstoff für Generatoren und Sauerstoff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 23:00 Uhr