Hamas hat laut Israel Kontrolle in Gaza verloren

Gaza-Stadt: Die islamistische Hamas hat nach Angaben Israels die Kontrolle in Gaza verloren. Verteidigungsminister Gallant sagte im israelischen Fernsehen, die Hamas-Kämpfer seien dabei, in den Süden des Palästinensergebiets zu flüchten. Zivilisten plünderten Hamas-Stützpunkte. Unterdessen wird die Situation im Gaza-Streifen offenbar immer dramatischer. Nach UN-Angaben geht der Treibstoff bald zu Ende. Der Gaza-Direktor des UN-Flüchtlingswerks für die Palästinenser teilte mit, die Tanks seien leer - die humanitäre Hilfe werde damit in den nächsten 48 Stunden zum Erliegen kommt. Auch in den Krankenhäusern spitzt sich die Lage weiter zu. Die Shifa-Klinik hat nach eigenen Angaben den Betrieb weitgehend eingestellt. Es fehlt an Treibstoff für Generatoren und Sauerstoff. Immer mehr Hilfsorganisationen fordern eine Feuerpause, damit die Zivilbevölkerung versorgt werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 21:00 Uhr