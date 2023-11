Hamas hat Geiseln offenbar in Kinderklinik versteckt

Washington: US-Präsident Biden hat Israel dazu aufgerufen, von Angriffen auf Krankenhäuser im Gazastreifen abzusehen. Nach Angaben des israelischen Militärsprechers Hagari gibt es offenbar Anzeichen dafür, dass im Keller des Rantisi-Kinderkrankenhauses Geiseln festgehalten wurden. Als Beleg zeigte er ein Video, in dem eine Babyflasche und ein an einem Stuhl befestigtes Seil zu sehen sind. Bei ihren Angriffen auf Israel am 7. Oktober hatten Hamas-Kämpfer etwa 240 Personen verschleppt. Nach Informationen der "Augsburger Allgemeinen" ist die Zahl der Geiseln, die einen deutschen Pass haben, höher als bisher bekannt. Das Blatt beruft sich auf die Angaben von Angehörigen. Demnach hat die Hamas offenbar 21 deutsche Staatsangehörige in ihrer Gewalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 10:00 Uhr