Hamas gibt drei weitere israelische Geiseln frei

Chan Junis: Die islamistische Hamas hat drei weitere israelische Geiseln freigelassen. Die ersten beiden Männer wurden zunächst im Süden des Gazastreifen dem Internationalen Roten Kreuz übergeben und sind inzwischen in Israel eingetroffen. Die dritte männliche Geisel kam dann ein paar Stunden später am Hafen von Gaza-Stadt frei. Im Gegenzug will Israel gemäß dem Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas heute 90 palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen. Das Abkommen war am 19. Januar in Kraft getreten und soll sechs Wochen lang gelten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 10:00 Uhr