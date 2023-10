Hamas erklärt Beginn einer Militäroperation gegen Israel

Tel Aviv: Nach massiven Raketenangriffen auf Israel hat die im Gazastreifen regierende islamistische Hamas den Beginn einer "Militäroperation" ausgerufen. Hamas-Militärchef Deif teilte mit, man werde - so wörtlich - den israelischen Verbrechen ein Ende setzen. Bei dem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen sind am Morgen in Israel eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt worden. Das teilte ein Rettungsdienst mit. Dutzende Raketen trafen Ziele in Israel. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, in geschützten Bereichen zu bleiben. Israels Verteidigungsminister Galant genehmigte derweil die Mobilisierung von Reservisten. Als Reaktion auf die Raketenangriffe beschoss die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen, wie ein israelischer Armeesprecher bestätigte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2023 08:15 Uhr