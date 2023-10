Hamas erklärt Beginn einer Militäroperatin gegen Israel

Tel Aviv: Die radikal-islamische Hamas im Gaza-Streifen hat eine "Militäroperation" gegen Israel ausgerufen. Nach Angaben eines hochrangigen Kommandeurs sind am Morgen bereits 5.000 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Der Kommandeur sagte im Radio wörtlich: "Das ist der Tag der größten Schlacht". Die israelischen Streitkräfte riefen die Bevölkerung in den angrenzenden Gebieten auf, in ihren Häusern zu bleiben. Als Reaktion beschoss die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben Ziele im Gazastreifen. In Jerusalem und anderen Landesteilen heulten die Alarmsirenen, nach Angaben der Rettungsdienste wurde eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt. Der israelische Verteidigungsminister hat die Mobilisierung von Reservisten genehmigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 10:00 Uhr