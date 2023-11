Hamas bestreitet Nutzung von Kinderklinik als Geiselversteck

Jerusalem: Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Vorwürfe bestritten, im Keller eines Kinderkrankenhauses im Gazastreifen Geiseln versteckt zu haben. Die von der israelischen Armee in einem Video aus dem Keller der Al-Rantisi-Kinderklink gezeigten Gegenstände wiesen lediglich darauf hin, dass sich dort geflüchtete Einwohner aufgehalten hätten, erklärte das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Israels Armeesprecher Hagari hatte in einem Video unter anderem ein Babyfläschchen und ein an einem Stuhl befestigtes Seil gezeigt, die von israelischen Soldaten in dem Krankenhaus-Keller gefunden worden seien. Zudem zeigte er ein Motorrad mit Einschlusslöchern, das zum Transport von Geiseln aus Israel verwendet worden sei. Die israelische Armee verfüge aber auch über Geheimdienstinformationen, die dies bestätigen, so Hagari. Unabhängig überprüfen lassen sich beide Aussagen nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 21:00 Uhr