Hamas beschießt Israel vom Libanon aus

Tel Aviv: Auf den Norden Israels sind vom Libanon aus rund 30 Geschosse abgefeuert worden. Wie die israelische Armee meldete, gab es deshalb in mehreren Orten Raketenalarm. Das Militär habe das Feuer erwidert. Zu den Angriffen bekannte sich die Hamas, die im südlich von Israel gelegenen Gazastreifen herrscht. Es handele sich um eine Reaktion auf die Massaker gegen Palästinenser im Gazastreifen, so die Hamas. Israel setzte dessen ungeachtet seine Militäroffensive im Gazastreifen fort und attackierte nach eigenen Angaben binnen eines Tages 450 weitere Ziele. Derweil warnte das Nachbarland Jordanien Israel davor, Palästinenser aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland zu vertreiben oder so etwas auch nur vorzubereiten. Das Königreich werde dies als Kriegserklärung betrachten, hieß es von der Regierung in Amman.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 18:45 Uhr