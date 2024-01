Hamas beschießt Israel, Reservisten werden nach Hause entlassen

Tel Aviv: Auch in der Neujahrsnacht hat es in mehreren israelischen Städten wieder Luftalarm gegeben. Die Hamas beschoss vom Gazastreifen aus Ziele in Israel, die meisten der mehr als 20 Raketen wurden aber vom Luftabwehrsystem des Landes abgefangen. Die Kassam-Brigaden, ein Ableger der Hamas, teilte mit, der Beschuss sei eine - wie es in der Stellungnahme hieß - Reaktion auf die zionistischen Massaker an Zivilisten im Gazastreifen. Die israelische Regierung rechnet derweil nicht mit einem baldigen Ende des Krieges. Deshalb passt das Militär seine Truppenaufstellung an und schickt einige Reservisten vorläufig nach Hause. Armeesprecher Hagari sagte, dies erlaube den Reservisten, Kraft für die bevorstehenden Aktivitäten im neuen Jahr zu sammeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 09:45 Uhr