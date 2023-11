Hamas bekennt sich zu Anschlag in Jerusalem

Jerusalem: Die Lage im Nahen Osten scheint sich erneut zu verschärfen. Die Terrororganisation Hamas hat sich zu dem Anschlag in Jerusalem mit drei Toten bekannt. Gleichzeitig rief sie zu - so wörtlich - "Eskalation des Widerstands" auf. Bei dem Anschlag sind auch mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatten zwei Männer an einer Bushaltestelle das Feuer auf die Wartenden eröffnet. Die Attentäter wurden erschossen. Wenig später wurden nach israelischen Angaben im Westjordanland zwei Soldaten verletzt. Eigentlich gilt im Moment noch eine Feuerpause zwischen der Hamas und Israel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 13:15 Uhr