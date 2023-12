Hamas-Behörden melden mehr als 70 Tote bei israelischen Luftschlägen

Gaza: Bei israelischen Luftschlägen in der Nacht hat es im Gazastreifen offenbar zahlreiche Tote gegeben. Laut palästinensischen Medien wurden die Orte Bureij und Maghasi im Zentrum des Küstenstreifens angegriffen. Dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium zufolge sollen dabei mindestens 70 Menschen getötet worden sein. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond kritisierte, israelische Flugzeuge griffen auch Hauptverkehrsstraßen an und behinderten so den Abstransport von Verletzten aus dem Gebiet. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man untersuche den Bericht aus Maghasi und sei bemüht, den Schaden für Zivilisten zu minimieren. Gleichzeitig gibt es neue Bemühungen um Frieden im Gaza-Krieg. Wie die "Times of Israel" berichtet, hat Ägypten einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts gemacht. Dieser sehe unter anderem eine Feuerpause und den Austausch von Geiseln und Gefangenen vor. Laut der "Jerusalem Post" will Israels Kriegskabinett heute darüber beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 06:00 Uhr