Hamas beginnt Großangriff auf Israel - mehr als 22 Tote und viele Verletzte

Jerusalem: Die radikal-islamische Hamas hat am Morgen einen Großangriff auf Israel gestartet. Die militanten Palästinenser feuerten aus dem Gazastreifen tausende Raketen ab. Nach Angaben der israelischen Armee drangen schwer bewaffnete Kämpfer über die stark gesicherte Grenze ins Land ein. Rettungskräfte sprachen von 22 Toten und hunderten Verletzten. Die Hamas will nach eigenen Angaben Geiseln genommen haben. Dafür gibt es noch keine Bestätigung. In verschiedenen Städten Israels heulten die Warnsirenen. Im Zentrum und im Süden des Landes wurden die Bewohner vom Militär aufgerufen, sich in geschützte Bereiche zu begeben. Der Angriff erfolgte am jüdischen Feiertag Simchat Tora, bei dem die Heilige Schrift im Mittelpunkt steht. Ministerpräsident Netanjahu erklärte, Israel befinde sich im Krieg mit der Hamas. Er habe eine umfassende Mobilisierung von Reservisten angeordnet. Das israelische Militär beschoss Ziele im Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 14:00 Uhr