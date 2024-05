Hamas akzeptiert ägyptisch-katarischen Vorschlag für Waffenruhe

Kairo: Die militant-islamistische Hamas hat einer Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt. Dies habe Hamas-Chef Hanija dem Ministerpräsidenten von Katar und dem Geheimdienstchef Ägyptens mitgeteilt, erklärte die Palästinenserorganisation am Abend. Grundlage ist demnach der Vorschlag Ägyptens und Katars für eine Feuerpause. Wie genau dieser aussieht, ist nicht bekannt. Auch ist offen, wie Israel dazu steht. Zuletzt war aber von einem mehrstufigen Plan die Rede gewesen, der die Freilassung von Geiseln und einen Abzug israelischer Soldaten beinhaltet. In der Früh hatte die israelische Armee mit den entscheidenden Vorbereitungen für den Militäreinsatz in der Stadt Rafah begonnen. Das Militär rief rund 100.000 Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten dazu auf, sich in ein Lager einige Kilometer nördlich zu begeben. Dem Roten Halbmond zufolge sind bereits tausende Palästinenser diesem Aufruf gefolgt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 19:15 Uhr