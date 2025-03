Haltern am See gedenkt der Germanwings-Absturzopfer

Zehn Jahre nach Germanwings-Absturz in den französischen Alpen findet zur Stunde in Haltern am See eine Trauerfeier statt: Im Joseph-König-Gymnasium gedenken die Menschen der 150 Opfer des Unglücks. Unter ihnen waren 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen aus Haltern. Laut Bürgermeister Stegemann begleitet die Frage nach dem Warum die Stadt bis heute, ebenso das tief empfundene Mitgefühl aller Bürgerinnen und Bürger mit den betroffenen Familien. Die Ermittler gehen davon aus, dass der psychisch kranke Co-Pilot den Airbus absichtlich zum Absturz brachte.

