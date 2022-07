Halsbrecherische Flucht über die Dächer Nürnbergs

Wieder etliche gestrichene Flüge in Köln und Düsseldorf

Düsseldorf: Auch am zweiten Wochenende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen kommt es zu Problemen im Flugverkehr. In Köln/Bonn fielen heute nach Angaben des Flughafens Starts nach München, London, Pisa, Palermo, Edinburgh und Nizza aus. Ein ähnliches Bild gab es in Düsseldorf. Infolge der Corona-Pandemie fehlt es Airlines und den Flughafenbetreibern an Personal. Eurowings berichtet zudem über derzeit viele Personalausfälle wegen Coronainfektionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2022 12:00 Uhr