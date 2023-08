Halle von Stahlveredelungsfirma in Denkendorf in Flammen

Denkendorf: Im Landkreis Eichstätt hat ein Feuer in der Halle einer Stahlveredlungsfirma Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Die Mitarbeiter haben sich gestern Abend noch rechtzeitig aus dem Gebäude in Denkendorf retten können. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bis zum Morgen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Anwohner in der Umgebung waren gebeten worden, Fenster und Türen wegen der enormen Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2023 09:45 Uhr