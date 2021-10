Halle gedenkt der Opfer des Anschlags von 2019

Lauterbach warnt vor schwerem Corona-Winter

Berlin: Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hat vor einem schweren Winter gewarnt, wenn nicht mehr Menschen geimpft werden. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe sprach er sich deswegen für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen aus - vor allem durch die 2G-Regel, die seiner Ansicht nach öfter angewendet werden sollte. So könnte man mehr Menschen zu einer Impfung motivieren, so Lauterbach. Er warnte außerdem davor, während der Koalitionsverhandlungen die Pandemie aus den Augen zu verlieren. Er forderte deshalb, dass sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zeitnah mit Kanzlerin Merkel treffen. Das Robert Koch-Institut meldet am Morgen rund 8.800 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen von 63,8 auf 64,4.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.10.2021 08:15 Uhr