Haley gibt laut Medienberichten auf

Washington: Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner steigt Nikki Haley aus. Das berichten mehrere US-Medien. Haley selbst hat sich noch nicht geäußert. Die 52-Jährige hatte beim Super Tuesday eine deutliche Niederlage eingefahren und nur in Vermont gewonnen. Herausforderer Trump hatte sich in den 14 anderen Bundesstaaten klar durchgesetzt. Mit ihrem Rückzug würde sie den Weg freimachen für eine erneute Kandidatur des früheren Amtsinhabers. Damit scheint es am 5. November wieder zum Duell zwischen Präsident Biden und dem republikanischen Kandidaten Trump zu kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 16:00 Uhr