Haldenwang sieht verfassungsfeindliche Positionen bei AfD-Wahlversammlung

31.07.2023 06:00 Uhr

Berlin: Bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg sind nach Einschätzung von Verfassungsschutzpräsident Haldenwang teilweise rechtsextremistische Verschwörungstheorien verbreitet worden. Der Nachrichtenagentur dpa nannte er als Beispiel den Begriff des sogenannten "Großen Austauschs", der in diesen Kreisen für einen angeblichen Austausch der Bevölkerung Europas durch Zuwanderer etwa aus Afrika verwendet wird. Der Verlauf der Versammlung habe gezeigt, dass der Einfluss verfassungsfeindlicher Strömungen in der Partei weiter zunehme. Der Verfassungsschutz stuft die AfD seit zwei Jahren als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die Partei hatte am Wochenende 15 Kandidaten für das Europaparlament aufgestellt, von denen viele dem extrem rechten Flügel der Partei zugerechnet werden. Weitere Listenplätze sollen ab kommenden Freitag bei einem erneuten Treffen in Magdeburg vergeben werden, erst danach will die AfD ihr Wahlprogramm festlegen.

